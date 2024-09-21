Hasret bitiyor

TRENDYOL Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de hasret sonunda bitiyor. Fenerbahçe maçında ceza aldığı için Bodrum FK maçını seyircisiz oynayan sarı-kırmızılılar, milli ara ve bay haftasının ardından yeniden 12. adam ile buluşuyor. 1 ayı aşkın süredir taraftarından uzakta olan İzmir ekibi, nihayet taraftarının desteğinin arkasına alacak. Göz-Göz, Fener müsabakasında yaşadığı olaylar nedeniyle bir süredir taraftarından uzak kalmıştı. Takımın ateşleyici gücü olan taraftarlar, Pazartesi günü oynanacak Kayserispor müsabakasında tribünlerdeki yerini alabilecek. Stadın büyük çoğunluğunu kombineli taraftarlar doldururken, geriye kalan biletler ise satışa çıktığı anda tükendi.

BİLETLER ANINDA TÜKENDİ

Yaklaşık 2 dakika içinde 5 binden fazla biletin satıldığı Passolig sitesi yoğun ilgi sonucu kısa süre erişime kapandı. Maçtan önce görsel şölene hazırlanan taraftarlar şov yapmaya hazırlanıyor. Seremonide gelenekselleşen Levent Yüksel'in Medcezir şarkısını söylemek için dakika sayan taraftarlar, müsabaka boyunca takımlarını desteklemek için ilk düdüğü bekliyor.

FOFANA RİSKE EDİLMEYECEK

Göztepe'nin son transferi golcü Datro Fofana riske edilmeyecek. Şu an Göztepe'de antrenör ekiplerinin özel bir program verdiği 21 yaşındaki futbolcunun tam hazır hale gelebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un ise olası bir sakatlık riski nedeniyle Fofana'yı Kayserispor karşılaşmasında oynatmayı düşünmediği ifade edildi.

SİZSİZLİK BİZİM İÇİN FELAKET

GÖZ-GÖZ, hasretin biteceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyururken, paylaşılan videoya "Sizsizlik bizim için felaket" notunu düştü. Videoda yapay zeka ile canlandırılmış Gürsel Aksel Stadı yer alırken, taraftarların olmadığı derme çatma ve ruhsuz tribünler sergileniyor. Hazırlanan görselin devamında taraftarına kavuşan Göztepe'nin stadı şenlik yerine dönüyor. Video, izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.