Göz- Göz tam gaz

HAKEMLER: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

GÖZTEPE: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele Mputu, Ogün Bayrak (Nazım Sengare), Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko (Ahmed Ildız dk. 85), Djalma Silva, David Tijanic (Doğan Erdoğan dk. 85), Juan (Kuryu Matsuki dk. 64), Romulo (Victor Hugo dk. 85)

Yedekler: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Ege Yıldırım, Datro Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Bahoken dk. 46), Attamah, Kolovetsios (Carlos Mane dk. 46), Lionel Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia (Baran Gezek dk. 68), Hasan Ali Kaldırım (Talha Sarıarslan dk. 68), Miguel Cardoso (Mehmet Eray Özbek dk. 78), Boa Morte, Nazon

Yedekler: Batuhan Özgan, Şamil Öztürk, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah,

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

GOLLER: Taha Altıkardeş (13), Juan (45+3), Doğan Erdoğan (90+4) (Göztepe)

SARI KARTLAR: Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko (Göztepe), Hasan Ali Kaldırım, Boa Morte (Kayserispor)

TRENDYOL Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenmeyi başardı. 3'te Göztepe'nin sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ön direğe gelen topa Taha Altıkardeş sağ ayağıyla dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-0. 15'te sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Juan ile verkaç yapan Romulo'nun sol ayağıyla uzak köşeye vurduğu şutta top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. 23'te Ramazan'ın pasında içeri hareketlenen Nazon, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Lis'i geçemedi. 31'de Göztepe'nin atağında topla buluşan Juan'ın, savunma arkasına verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

DOĞAN SAHNEYE ÇIKTI

45+3'te ceza sahası içinde topla buluşan Juan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. 60'ta Tijanic ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci Onurcan topu ayaklarıyla son anda çeldi. 89'uncu dakikada Hugo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. 90+4'te Nazım'ın pasında sağ ayağı ile kaleyi yoklayan Doğan şık bir vuruşla topu köşeden ağlara bıraktı ve skoru belirledi: 3-0.

EVİNDE ADETA DUVAR ÖRDÜ

Göztepe gösterdiği performansla büyük alkış topladı. İzmir temsilcisi, geçen sezondan bu yana oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmezken evinde ise rakiplerine adeta duvar ördü. Taraftarı önünde tam 14 maçtır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar sahasında son olarak geçen sezon 4 Kasım 2023'te Kocaelispor'a karşı 1-0'lık skorla kaybetmişti. Göz-Göz, o günden bu yana tam 325 gündür (10 ay 19 gün) Gürsel Aksel Stadı'nda kaybetmiyor

TRİBÜNLER BİLDİĞİMİZ GİBİ

SARI-KIRMIZILI taraftarlar dün oynanan karşılaşmada da takımlarını yalnız bırakmadı. Göztepeli taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nı sarı-kırmızı renklere bürürken, maç boyunca tezahüratlar bir an olsun dinmedi. Gelen gollerle büyük sevinç yaşayan 12. adam, elde edilen galibiyetin ardından futbolcularla birlikte 3 puanı doyasıya kutladı.

STOİLOV TEK HAMLE YAPTI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Kayserispor karşısına ilk 11'de yaptığı tek değişiklikle çıktı. Bulgar çalıştırıcı son oynanan Bodrum FK karşılaşmasında görev verdiği sağ bek Nazım Sangare'nin yerine Ogün Bayrak'ı mücadelenin başlangıç kadrosuna yazdı. Göz-Göz'ün büyük ses getiren son transferi Fofana ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.