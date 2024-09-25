Göztepe doludizgin

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenip 9 puana ulaşan Göztepe, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirmeye devam ediyor. Kayserispor galibiyetiyle evindeki kaybetmeme serisini 14 maça çıkaran Göz-Göz, Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmeyen 4 takımdan da biri oldu. Uzun bir aradan sonra tribünde futbolseverlerle buluşan sarı-kırmızılılar, güzel bir oyunla galip gelip şampiyon adayı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte bileği bükülmeyen takımlar arasına adını yazdırdı. İzmir ekibi ayrıca, 2001- 2002 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'deki ilk 5 maçını kaybetmedi.

SAVUNMA GÜVEN VERDİ

23 sene önce de Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Göztepe, o sezon Bursaspor, Diyarbakırspor, Samsunspor ve Ankaragücü'nü yenip İstanbulspor'la berabere kalmıştı. Bu sezon ise Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) beraberlikleriyle ilk 3 haftayı geçen Göz-Göz, daha sonra Bodrum FK ve Kayseri galibiyetleriyle 6. sıraya adını yazdırdı. Özellikle defansif yönden iyi bir performans ortaya koyan Göztepe üç maçını gol yemeden tamamladı. İzmir ekibinin oynadığı pozitif futbolun yanı sıra alınan iyi sonuçlar taraftarı ve camiayı gelecek adına çok umutlandırdı.

STOİLOV'DAN UYARI GELDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor maçından kazanılan 3 puanın kendileri açısından çok önemli olduğunu ancak eksik yönlerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Bulgar teknik adam, "Dinamizm yönünden gayet iyiydik. Maksimum potansiyelimize ulaşamasak da yüzde 80'in üzerinden bir dinamizm ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ofansif yönden gelişmeliyiz. Maçı erken bitirecek fırsatları gole çevirmeliyiz. Kimse mücadeleden kaçamaz. Koşmayan ve savaşmayan oyuncuya forma vermem. Çünkü taraftarımıza sonuç ne olursa olsun savaşan bir takım izletmeliyiz" yorumunu yaptı.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 OYUNCU SİFTAH YAPTI

GÖZTEPE'YE Kayseri önünde 3-0'lık zaferi getiren oyuncular bu yıl ilk kez sevinç yaşadı. Perdeyi açan stoper Taha, ikinci golü kaydeden Brezilyalı Juan ve skoru belirleyen Doğan siftah yaptı. Toplam 8 golü olan Göztepe'de Romulo 2 golle en golcü isim konumunda.