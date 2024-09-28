Yılport Samsunspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puanla namağlup 6'ncı basamakta yer alan Göztepe, Samsunspor deplasmanında.

Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren savunma oyuncuları Miroshi, Koray ve Nielsen maçta forma giyemeyecek.

"ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov müsabaka öncesi basın mensuplarının soruların yanıtladı. Çok zor bir maça çıkacaklarını belirten Stoilov, "Biz her karşılaşmayı kazanmak için oynuyoruz. Samsunspor iyi bir takım. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Onlar da bizim gibi lige iyi bir başlangıç yaptı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimiz skoru alacağız. Son iki haftada yakaladığımız güzel galibiyet serisini Samsun karşısında da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.