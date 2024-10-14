Göztepe’den Igor hamlesi

Trendyol Süper Lig'de transfer yoklamalarına ara vermeyen Göztepe, milli arayı fırsat bilerek temasları sıklaştırdı. Göztepe scout ekibinin ocak ayı transfer dönemi radarına yenibir ismin takıldığı öğrenildi. Ön bölgede rotasyonlu bir hücum kadrosu isteyen Göz-Göz'de şu an Botafogo forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı santrfor Igor Jesus'un adı yankılanıyor. Hücumda tercihini Sambacılardan yana kullanan kurmaylar, bu isim için teknik direktör Stanimir Stoilov'un da olurunu aldı. Genç oyuncunun yaklaşık 6 milyon Euro piyasa değeri bulunurken, Sport Republic ekibinin oyuncuyu önce İngiliz ekibi Southampton'a alarak Göztepe'ye kiralık olarak göndermek istediği kaydedildi. Genç ve gelecek vadeden oyuncunun kontratının Haziran 2027 yılına kadar sürdüğü öğrenilirken, Avrupa'dan birçok kulübün Igor ile temasa geçmek için hazırlık aşamasında olduğu belirtildi. Profesyonel kariyerine Coritiba U20'de başlayan Igor, A takıma yükselmesinin ardından buradaki performansıyla Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al- Ahli'ye transfer oldu. Santrfor mevkiinin yanı sıra sol kanatta oynayabilen Igor, çok yönlü oyunuyla ön plana çıkıyor.

ANDRE DE YAKIN TAKİPTE

Kadrosunda şu an beş Brezilyalı oyuncu bulunan Göz-Göz'de hücum hattına yapılacak transfer için temaslar sürüyor. Kubilay Kanatsızkuş'un durumunun henüz net olmaması nedeniyle devre arasında mutlaka bir transfer yapacak İzmir ekibi, son olarak Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki golcü Andre Silva'yı gündemine almıştı. Resmi olarak Brezilya ekibi temas kurmak için kolları sıvayan kurmaylar, Igor'un transferinin durumuna göre harekete geçecek

KORAY GÜNTER GERİ DÖNÜYOR

GÖZTEPE'NIN yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Koray Günter'a milli ara yaradı. Başarılı savunmacı üç haftalık sakatlık döneminin ardından iyileşerek takımla birlikte idmanlara başladı.

TAHA ALTIKARDEŞ FORMAYI BIRAKMADI

Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş 4. haftada ilk 11'de çıktığı Bodrum FK karşılaşmasından bu yana formayı bırakmadı. İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor (D) müsabakalarına yedek başlayan 21 yaşındaki savunmacı, defansta yaşanan sakatlıklardan dolayı tekrar ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Bodrum FK sınavından sonra oynanan Kayserispor, Samsunspor ve Sivasspor maçlarında da 90'ar dakika görev yapan Taha 1 de gol attı. Geçen sezondan bu yana Göztepe'de gösterdiği performansla Avrupa'daki takımların da dikkatini çeken Altıkardeş, U21 Milli Takımımızın, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda oynadığı Letonya müsabakasında kendine ilk 11'de yer buldu.

GÖZTEPE, MANİSA'YI YENDİ

MILLI arayı fırsat bilen Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Göz-Göz kalede Arda, Ogün Bayrak, Koray Günter, Lasse Neilsen, Bokele, İsmail Köybaşı, Ahmed Ildız, Matsuki, Victor Hugo, Juan ve Fofana 11'i ile maça başladı. İzmir ekibi, Ahmed Ildız'ın 26. dakikada ve Juan'ın ise 33 ve 44. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.