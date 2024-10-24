Cimnastikte anlamlı hedef

GÖZTEPE Cimnastik Şubesi, milli sporcu Ferhat Arıcan'ın göreve gelmesinin ardından dün birinci yılını kutladı. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, cimnastik şubesinin 1 yılda geldiği noktayı kendisinin bile tahmin edemediğini söyledi. Sepil, hedeflerinin cimnastik şubesini Türkiye'de örnek bir yapı haline getirmek olduğunu belirterek, "Bunun için de her türlü altyapımız var. Cimnastik şubemizin ilk yılı aynı zamanda kulübümüzün 100. yılı. Cimnasikte gelecek yıl için konulan 1925 sporcu hedefini burada hepimiz kayıt altına aldık. Bunun ulaşılabilecek bir hedef olduğuna inanıyorum. Yüzüncü yılda bütün branşlarda başarı yakalamış, İzmir'e, Türk sporuna daha fazla hizmet veren bir yapıya dönüşeceğimize inanıyorum" dedi.

"TARİHE TANIKLIK"

Göztepe Cimnastik Şubesi Başkanı Ferhat Arıcan ise sporcu sayılarını yüzde 100 artırdıklarını belirterek, "Paris Olimpiyatları'nda hem Göztepe'mizi, hem de ülkemizi temsil ettim. Bir yandan tarih yazıyor, bir yandan tarihe tanıklık ediyoruz" dedi.