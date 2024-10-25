Tijanic varsa sorun da yok

TRENDYOL Süper Lig ekibi Göztepe, Sloven futbolcusu David Tijanic'in ilk 11'de başlamadığı Samsunspor ve Eyüpspor deplasmanlarından puan çıkaramazken, deneyimli oyuncunun as takımda görev aldığı 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Sarı-kırmızılıların berabere kaldığı sezonun ilk 2 maçına yedek kulübesinde başlayan Tijanic, ardından Göz-Göz'ün galip geldiği Bodrum FK, Kayserispor maçları ve Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmalarda 11'de görev aldı ve 3 asistlik katkıda bulundu. Ardından 6. haftada kızağa çekildiği Samsunspor müsabakasını İzmir ekibi 4-3 kaybederken, 7. haftadaki Sivasspor maçında 11'de görev alan Tijanicli Göztepe 3-2'lik galibiyet elde etti. Son kaybedilen Eyüpspor mücadelesinde de Sloven oyuncu 81. dakikada sahaya girdi.