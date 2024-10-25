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Haberler Göztepe Tijanic varsa sorun da yok

Tijanic varsa sorun da yok

Göztepe, 27 yaşındaki Sloven futbolcusunun 11’de görev aldığı dört maçta 10 puan toplarken, yedek kaldığı karşılaşmalarda ise hep puan kaybı yaşadı

HABER MERKEZİ
Tijanic varsa sorun da yok
TRENDYOL Süper Lig ekibi Göztepe, Sloven futbolcusu David Tijanic'in ilk 11'de başlamadığı Samsunspor ve Eyüpspor deplasmanlarından puan çıkaramazken, deneyimli oyuncunun as takımda görev aldığı 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Sarı-kırmızılıların berabere kaldığı sezonun ilk 2 maçına yedek kulübesinde başlayan Tijanic, ardından Göz-Göz'ün galip geldiği Bodrum FK, Kayserispor maçları ve Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmalarda 11'de görev aldı ve 3 asistlik katkıda bulundu. Ardından 6. haftada kızağa çekildiği Samsunspor müsabakasını İzmir ekibi 4-3 kaybederken, 7. haftadaki Sivasspor maçında 11'de görev alan Tijanicli Göztepe 3-2'lik galibiyet elde etti. Son kaybedilen Eyüpspor mücadelesinde de Sloven oyuncu 81. dakikada sahaya girdi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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