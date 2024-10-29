Herkese VAR Göz-Göz’e yok!

SÜPER Lig'de uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza atan Göztepe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla hakem yönetiminden şikayetçi olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, bu sezon 3 gollerinin haksız şekilde VAR dolayısıyla iptal olduğunu ifade etti. İzmir ekibi, 2-2 biten Fenerbahçe maçında ve 3-0 kazanılan Kayserispor maçlarında Romulo ve son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Solet'in golünün VAR uyarısıyla geçerli sayılmadığını hatırlatırken, "Kazanmamız için en az 2 gole mi ihtiyacımız 'VAR'?" serzenişinde bulundu.

Öte yandan topladığı 15 puanla ilk sezonunda fark yaratmasına rağmen, hakem kararlarından canı yanan Göz-Göz, bu sezon penaltı kazanamayan 3 takımdan biri oldu. İzmir ekibi son penaltısını 3 Mart 2024'te 1. Lig'de yer aldığı dönemde Boluspor'a karşı kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca aleyhine en çok penaltı çalınan 5. takım durumunda olmasıyla da dikkat çekti.

İZMİR'DE GEÇİT VERMİYOR

İzmir temsilcisi ayrıca teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve geldiği günden bu yana 11'i 1. Lig, 5'i Süper Lig olmak üzere son 16 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakaların 10'unda kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, rakip filelere 38 gol atarken, rakiplerin kaydettiği 8 gole engel olmadı.

TİJANİC FIRTINASI

SÜPER Lig'de 10 kişi mücadele ettiği maçta Trabzonspor'u evinde 2-1 yenen Göztepe'de David Tijanic bu sezon yıldızını parlattı. Karadeniz ekibi karşısında galibiyeti getiren golü atan Sloven oyuncu taraftarın gönlünde taht kurarken, takımın da en önemli kozlarından biri oldu. Göztepe'ye 2021-22 sezonunda rekor bonservisle transfer olan Tijanic bu seneye kadar bir türlü istikrarı yakalayamadı. Son 2 yıldır her sezon ortasında Suudi Arabistan'a kiralanan ve yaz döneminde tekrar Göz-Göz'e dönen oyuncu bu kez takımda kalmayı başardı. Süper Lig'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Tijanic 9 müsabakanın tamamında oynarken, 4 gole ise direkt katkı sağladı.