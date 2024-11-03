Çocukça hatalar yaptık

Göztepe'nin deplasman fobisi G.Antep'te de sürerken sarı-kırmızılılar haftayı mağlubiyetle kapatmanın üzüntüsünü yaşadı. Sarı-kırmızılıların Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov ilk yarıda pozisyon yaratamadıklarını belirterek, buldukları golün ardın yedikleri iki gol nedeniyle takımını eleştirdi. Stoilov, bu bölümde oyun disiplininden koptuklarını kaydederek, "Bence oyunun 2 farklı bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve pozisyon yaratamadık. 2'inci yarıda ise güzel bir gol bulduk. Bu golle 2 ve 3'ü bulabilirdik. Bu fırsatları değerlendiremedik. Ama değerlendiremedik. Sonrasında da hatalarla gol yedik. Ardından penaltı oldu ve rakip öne geçti. Bu gibi çocukça ve basit hatalar yaparsak sonuç böyle olur. Bu sonuçlardan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Geçen haftaki kutlamaları biraz fazla yaptık diyebiliriz. Oyuncularımız buna iyi hazırlanamamış olabilirler." dedi. Sonuca rağmen umudunu koruyan deneyimli çalıştırıcı, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Çok sıkı bir şekilde çalışacağız. Aslında deplasmanda fırsat yakalayıp gol atabiliyoruz ve defansta basit bireysel hatalar yapabiliyoruz. Deplasmanda daha özgüvenli oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

AHMET ILDIZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Ildız, 2023-2024 sezonunda oynadığı 18 lig maçında 3 gol, 2 asist yaparak kritik zamanlarda ortaya çıkıp şampiyonluk yolunda önemli skor katkısı vermeyi başarmıştı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı 7 maçta 251 dakika süre alan Ildız, Gaziantep FK karşısında sarı-kırmızılı takımı öne geçiren golü kaydederek bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

EVİNDE 12 GOL DIŞARIDA 5 GOL

Göztepe bu sezon evinde oynadığı maç-maçlarda gol yollarında coşarken deplasmanda larda ise tersi bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nda 12 kez rakip fileleri sarsarken dışarıda da 5 gol kaydedebildi. Deplasmanda Antalya ve Eyüp önünde gol bulamayan Göz-Göz, Alanya ve G.Antep FK'ya 1'er, Samsun'a 3 gol attı ancak bu maçlardan üç puan çıkartamadı.