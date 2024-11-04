Göztepe skoru koruyamıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Göztepe, bu sezon 3. kez öne geçtiği maçlarda rakiplere puan kaybetti. İzmir ekibi Alanyaspor, Samsunspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında 8 puan kaybederek daha üst sıralara yükselme şansını tepti. Alanyaspor deplasmanında 45'te Heliton'un golüyle 1-0'ı yakalayan Göz-Göz, 48'de yediği golle mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılılar konuk olduğu Samsunspor karşısında ikinci yarıda 3-1 öne geçmesine rağmen art arda yediği gollerle mücadeleden 4-3 yenik ayrıldı. Göz-Göz son olarak Gaziantep FK karşısında Ahmet Ildız'ın golüyle 1-0'ı bulmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak deplasmandaki kötü gidişine dur diyemedi.