Tek rakibi Aslan

SÜPER Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, iç sahada gösterdiği üst düzey performansla yıldızlar topluluğu Galatasaray ile yarışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde Konyaspor'u da mağlup ederek Gürsel Aksel Stadı'ndaki yenilmezlik serisini sürdürdü. 373 gündür taraftarı önünde bileği bükülmeyen Göz-Göz, evindeki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan İzmir temsilcisi, Galatasaray'ın ardından ligin en başarılı takımı oldu. İstanbul temsilcisi ise 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 19 puan yazdırdı.

BAŞARI STOİLOV FARKIYLA

Teknik direktör Stanimir Stoilov geldiğinden bu yana özellikle iç saha sahada kusursuza yakın bir oyun sergileyen İzmir ekibi, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönem 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaeli'ye karşı almıştı. O günden bu yana evinde oynadığı 17 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan İzmir temsilcisi, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti, Gürsel Aksel Stadı'nın efendisi oldu. İzmir ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği bu sezon evinde 14 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü

ROMULA GOLLE GERİ DÖNDÜ

SARI-KIRMIZILI ekibin geçen sene devre arasında transfer ettiği Brezilyalı golcü Romulo Cardoso, farkını konuşturmaya devam ediyor. Attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi olan Sambacı, bu sezon Türkiye'nin devler arenasında 9 maçta 5 gol atarak kalitesini bir kez daha kanıtladı. Deneyimli golcü, Eyüpspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Konya karşısında 11'de başladı ve attığı gol ile takımının galibiyet yolundaki işaret fişeğini yaktı.

KALDIĞI YERDEN

Geçtiğimiz sezon Göz- Göz formasıyla 13 maçta 5 gol atan Romulo, 3'te asist yapma başarısı göstermişti. Bu sezon attığı goller ile geçen senedeki performansının önüne şimdiden geçeceğinin sinyallerini veren tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol silahı oldu.

STOİLOV: BU ZAFER BİZİM İÇİN DEĞERLİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, taraftarın desteğine layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Zorlu bir maça çıktıklarını kaydeden Stoilov, "Galibiyette emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Çok zorlu bir maçtı. İlk yarıda gol perdesini açamadık ama takımım son dakikaya kadar galibiyeti kovaladı, bu bizim için çok değerliydi. Konyaspor gibi organize takıma böyle bir galibiyet almak çok değerliydi. Evimizde 1 yıldan fazladır kaybetmiyoruz. Bu çok değerli. Taraftarımızın sıkı desteğinin karşılığını her maçta vermeye, kendi futbol tarzımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

SARI-KIRMIZILILARDA DENNİS DÖNÜYOR

TRABZONSPOR önünde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan ve Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarını kaçıran Anthony Dennis, cezasını tamamladı. Dennis'in milli aranın ardından deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.