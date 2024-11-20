Göztepe’de Solet müjdesi

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe iç transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezonki performansıyla beğeni toplayan kiralık oyuncu Isaac Solet'in bonservisinin alınması için Slavia Sofya ile görüşmelerin sona geldiği öğrenildi. Bulgaristan ekibi ile mukavelesi 2026 yılına kadar devam eden Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan orta sahanın, satın alma opsiyonunu devreye sokacak Göz-Göz devre arasında 23 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon 10 maçta attığı 2 gol ve 2 asistin yanı sıra savunmadaki gayretiyle beğeni toplayan orta sahayı elinden kaçırmak istemiyor. Kurmaylar 750 bin Euro'ya yakın olan satın alma opsiyonunu kullanıp Bulgar ekibinden oyuncunun bonservisini almayı hedefliyor. Solet'in de İzmir'de çok mutlu olduğu ve sözleşmeye imza atmaya çok sıcak baktığı öğrenildi. Taraftarın en beğendiği oyuncuların başında gelen genç futbolcu kalan haftalarda sarı-kırmızılıların Avrupa Kupaları'na katılma yolunda en büyük kozlarından birisi olacak.

HERKES GOLCÜ

Göztepe'de 12 farklı oyuncu ağları sarsmayı başardı. 11 maçta 19 kez sevinç yaşayan Göztepe'de Brezilyalı Romulo 5 golle en skorer isim olurken Juan ve Solet 2'şer, sol bek Djalma, stoperler Koray, Heliton ve Taha, orta saha Doğan, Matsuki, Ahmed ve Tijanic ile santrfor Fofana da birer kez gol sevinci yaşadı.

Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir performans ortaya koyan Göztepe evinde 14 gol atarak rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Sahasında 1 yılı aşkın bir süredir yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, deplasmanlarda ise 5 gol kaydetti ancak henüz galibiyet alamadı.

BİLETLER 1 DAKİKADA TÜKENDİ

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ın misafiri olacak Göztepe'de taraftarlar, takımı zorlu deplasmanda da yalnız bırakmayacak. Sarı-kırmızılılar, Tüpraş Stadı'nda 900 TL'den satışa çıkan deplasman biletlerini 1 dakika içinde tüketti. Göz-Göz, 4 bin 200 kişilik deplasman tribününü tamamen dolduracak