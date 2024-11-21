Göz- Göz’e genç golcü geliyor

Devre arasında hücum hattına transfer yapacak olan Göztepe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Uzun'u yakın takibe aldığı ifade edildi. Transfer döneminde ağırlıklı olarak genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yönelen Göz-Göz, alt yaş milli takımlarda da görev alan gurbetçi forvetin durumunu takip ediyor. Alacakları için Akdeniz kulübüne ihtarname yollayan Emre, 4 hafta içinde serbest kaldığı takdirde, İzmir ekibi harekete geçecek.

ANKARA'DA YETİŞTİ

Almanya'nın Hannover şehrinde doğan Emre Uzun, futbola Osmanlıspor alt yapısında başladı. Başkent ekibinde dikkatleri çeken futbolcu, 2019 yılında Antalyaspor'un bünyesine katıldı. 14 yaşında Antalyaspor'a imza atan Emre Uzun, son iki sezondur Süper Lig'de forma şansı buluyor. Emre, kariyerinde 87 maçta sahaya çıktı. 19 yaşındaki oyuncu 28 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç forvet, A Milli Takım'da çeşitli yaş kategorilerinde 18 maçta 3 gol atma başarısını gösterdi. Sağ ve sol kanat ile 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Uzun, Süper Lig'de 14 karşılaşmada 311 dakika şans bulurken ve 1 asist yapmayı başardı.