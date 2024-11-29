Taha’ya yakın takip

İki sezon aranın ardından boy gösterdiği Trendyol Süper Lig'de oynadığı pozitif futbol ve aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin şapka çıkardığı Göztepe'ün yıldızları Avrupa'nın da radarına takıldı. Başarıya aç, genç futbolcular ağırlıklı kadrosu her platformda övülen Göz-Göz'ün geçen sezon Trabzonspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş yuvadan uçabilir. Daha önce birçok Avrupa ekibi tarafından takip edilen Taha için Bundesliga'dan Mainz'ın ciddi derecede ilgilendiği ve oyuncuyu gözlem altında tuttuğu ortaya çıkmıştı. Alman ekibinin Beşiktaş maçında da Taha Altıkardeş'i stadyumda izlediği ve oyuncuya tam not verdiği öğrenildi. 21 yaşındaki savunma oyuncusu için Bundesliga temsilcisinin devre arasında Göztepeli kurmaylarla masaya oturma planı bulunuyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor'un satıştan yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.

TRABZON'UN ÖNCELİĞİ VAR

Bordo-mavili Karadeniz ekibinin ayrıca yurt içinde Taha Altıkardeş'i transfer etme önceliği de bulunuyor. A Milli Takım gözlemcilerinin de radarında bulunan genç futbolcunun bu performansı devam ederse ay-yıldızlı ekibin İtalyan teknik adamı Vincenzo Montella'dan davet alması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Taha'nın yurtiçinde talipleri var.

SARI-KIRMIZILILAR SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş'ı yenerek ilk deplasman galibiyetini elde eden Göztepe, Başakşehir karşısına seri için çıkacak. Yarın yine İstanbul'da bu kez turuncu-lacivertlilerle karşılaşacak olan İzmir temsilcisi kazanarak dış sahadaki çıkışını devam ettirmek istiyor.

ISAAC SOLET'İN HALEFİ ADA'DAN

Göztepe yine yeni bir potansiyelli yıldız adayının peşinde. İzmir ekibinin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında ağır bir sakatlık yaşayan Isaac Solet'in boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Göztepe'nin çoğunluk hissesine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği diğer kulüp olan Southampton'ın kapısını çalan Göz-Göz, İngiliz ekibinin İrlandalı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Romeo Akuchukwu'yu gündemine aldı. İngiliz ekibinin sezon başında İrlanda Ligi ekiplerinden Waterford'dan transfer ettiği 2006 doğumlu futbolcu, yeni takımında sadece bir Lig Kupası maçına çıktı. 7 kez de Southampton'un U21 takımında görev alan Akuchukwu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Sezonu kapatan orta sahanın yerine Southampton'dan 18'lik yıldız Romeo geliyor.

İrlanda Milli Takımı'nın U17 kategorisinde 14, U19 Takımı'nda ise 15 defa forma giyen genç futbolcunun, kiralık olarak takıma katılması için çalışmalar başladı. Akuchukwu transferi gerçekleşirse Southampton'dan yaz transfer döneminden bu yana Göz-Göz'e dördüncü oyuncu geçişi sağlanacak.

SAKATLIKLAR BEL BÜKÜYOR

Göztepe'de en yoğun forma rekabetinin yaşandığı mevkii olan orta saha üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle oldukça daraldı. Yarın ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda özellikle Isaac Solet'in çapraz bağ sakatlığı yaşaması tüm camiayı üzerken, tedavileri devam eden Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın da henüz tam hazır olmadığı kaydedildi. Yalçın Kayan'ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı takımda elde sadece Anthony Dennis, Victor Hugo, David Tijanic ve Kuyru Matsuki kaldı.