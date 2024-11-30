Başakşehir - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşen bu önemli mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Davidson, Piatek

GÖZTEPE: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Victor, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

GÖZTEPE'NİN FORM DURUMU VE SAKATLIKLAR

Ligde üst üste iki galibiyet alarak formda bir görüntü çizen Göztepe, Başakşehir karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

BAŞAKŞEHİR'İN LİG PERFORMANSI VE TAKIM DURUMU

Başakşehir, ligde son altı maçında galibiyet elde edememiş durumda ve bu süreçte 3 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 16 puanla 8. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor. Takımda, Serdar Güler'in sakatlığı nedeniyle bu maçta oynaması beklenmiyor.

İKİ TAKIMIN REKABET GEÇMİŞİ

İki ekip, Süper Lig'de bugüne dek 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 4 galibiyet elde ederken, Başakşehir 5 kez üstünlük kurdu ve 1 maç berabere sonuçlandı. Göztepe, deplasmandaki son beş Başakşehir maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı.