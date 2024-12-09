Göztepe’nin avrupa inadı

TRENDYOL Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, eksiklerle rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda sonuncu Adana Demirspor'u 3-1 yenen Göz-Göz, hem Başakşehir mağlubiyetini telafi etti hem de sahasında kazanma geleneğini sürdürdü. Adana temsilcisi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayıp sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

EKSİKLERE RAĞMEN GÜLDÜLER

Evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Göz-Göz üst üste 6 galibiyetle 24 puana ulaşıp Avrupa umutlarını da taze tuttu. Adana Demirspor galibiyetiyle yeniden havaya giren İzmir ekibi eksiklerine rağmen hata yapmadı. Sarı-kırmızılılarda bu sezonun başarılı isimlerinden Isaac Solet yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Takımda forvet Kubilay Kanatsızkuş ile deneyimli orta saha Ahmet Ildız'ın da sakatlıkları sürüyor.

Bu isimlere dün Fofana da eklendi. Oyuna 63. dakikada dahil olan Fildişi Sahilli oyuncu, 70. dakikada girdiği bir ikili mücadelenin ardından acılar içinde yerde kaldı. Bir süre oyuna devam eden Fofana, daha fazla dayanamadı ve 73. dakikada yerini Miroshi'ye bıraktı. Adalesinde problem olduğu düşünülen Fofana'nın sakatlığının ciddiyeti çekilen MR'ın ardından belli olacak.

'GENEL ANLAMDA GALİBİYETİ HAK ETTİK'

MAÇIN ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncuların rehavete kapılmış olabileceğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Genel anlamda galibiyeti hak ettik. Takımımızın kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Aksi halde aynı seviyede kalırız. Sürekli ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi.

İZMİR EKİBİNDE EKSİK 5'E ÇIKTI

GÖZTEPE'DE eksik oyuncuların arasına dün yenileri eklendi. Çift sarı kart görerek oyundan atılan Ogün Bayrak cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oyuna dahil olan David Fofana da sakatlanarak çıktı. Takımda eksik sayısı Solet, Kubilay ve Ahmet ile birlikte 5'e yükseldi.