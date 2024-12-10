Göztepe haftası

İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe, profesyonel liglerde hafta sonunu birçok branşta aldığı galibiyetlerle adeta bayram gibi geçirdi. Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-1 yenerek haftayı 24 puan ile 6. sırada kapatarak Avrupa hayalini pekiştiren Göz-Göz, devler arenasındaki iddialı duruşunu bozmadı. Sarı-kırmızılılar, farklı Başakşehir yenilgisini unuttururken gelecek adına da moral verdi.

POTADA DA ZAFERE UZANDI

Voleybol Kadınlar 1. Lig'inde A Grubu'nda Çanakkale Bld'yi 3-0 mağlup etti. Bu sezon çıktığı hiçbir maçta yenilmeyen ve 11'de 11 yaparak ligin ilk yarısını namağlup bitiren Göztepe, Sultanlar Ligi'ne yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü.Uzun yılların ardından parkeye geri dönerek taraftarında büyük bir heyecan yaratan Göztepe, Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde, evinde konuk ettiği Çorlu Bld'yi 87-74 yenerek kendine geldi.

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, haftayı 4. sırada kapattı. Futbolda gelecek hafta Hatayspor'la, voleybolda Havran Bld ile basketbolda ise Ankara G.A. ile kozlarını paylaşacak Göz-Göz, çıkışını sürdürerek ligin ilk devresinin bitmesine sayılı maçlar kala hatasız yoluna devam etmeyi hedefliyor.

ROMULO ŞOV DEVAM EDİYOR

GÖZTEPE forması giyen Romulo Cardoso, bu sezon ligde 6 gol, 4 asist üreterek 10 gole doğrudan katkı vermeyi başardı. Brezilyalı forvet, şu ana kadar ligde sergilediği performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kaydettiği 6 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 4 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasında önemli bir pay sahibi oldu.