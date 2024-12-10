Göztepe Kulübü, 100. yılı için logo tasarım yarışması başlattı

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün asırlık tarihini ve geleceğini yansıtacak logonun taraftarlarla belirleneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En büyük değerimiz olan şanlı armamızın yanı sıra, 100. yılımızı temsil edecek ve kurumsal marka değerimizi yansıtacak logomuzu taraftarlarımız tasarlayacak, yine taraftarlarımızın oylarıyla belirlenecek. Kurulduğu günden bu yana her zaman taraftarlarının gücüyle var olan ve var olmaya devam eden kulübümüz, bu önemli kararı taraftarlarımızla birlikte alarak tarihimize bir kez daha iz bırakacak. Tasarımını 'http://goztepe.org.tr/sen-tasarla' adresi üzerinden bizimle paylaş, kulübümüzün 100. yılını taçlandıracak logoya imzanı at."

Logolar, 23 Aralık Pazartesi gününe kadar gönderilebilecek ve seçilecek logoyu yapan kişiye 35 bin lira ödül verilecek.