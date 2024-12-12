Göztepe’de rota Maestro

SÜPER Lig'de sakatlıktan beli bükülen takımların başında gelen Göztepe, kadroya takviye çalışmalarına hız verdi. Hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen ve eksik gördüğü mevkiileri transferlerle doldurmayı hedefleyen Göz-Göz, rotasını Adana Demirspor'a çevirdi. Bu sezonun flaş ismi Isaac Solet'in çapraz bağ ameliyatı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından orta saha arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, Akdeniz ekibinin 21 yaşındaki Angolalı ön liberosu Maestro'nun peşine düştü. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan A.Demirspor müsabakasında sergilediği futbolla Göztepe teknik heyetinin beğenisini kazanan genç futbolcunun transferi için girişimlerin başladığı öğrenildi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Afrikalı futbolcunun da bu sezon küme düşmenin en önemli adaylarınan biri olarak gösterilen Çukurova ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Maestro'nun devre arası takıma kazandırılması için Adana kurmayları ile temasa geçildiği öğrenildi

28 MAÇA ÇIKTI

2023-24 sezonunun devre arasında Portekiz'in Benfica takımından Adana Demirspor'a transfer olan 2003 doğumlu futbolcu, Akdeniz ekibiyle 3 buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı. Adana kariyerinde 28 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu gol atma başarısı gösteremedi.

SEVİLLA DA İSTEMİŞTİ

Genç futbolcuyu sezon başı İspanya'nın dev kulübü Sevilla'nın da istediği ortaya çıkmıştı. İspanyol ekibinin 21 yaşındaki ön libero için Adana ekibine 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, mavi şimşeklerin ise 7.5 milyon Euro istediği belirtildi.

TİJANİC'TEN HER 2 MAÇTA 1 GOL KATKISI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Göztepe formasıyla 14 maça çıkan orta saha oyuncusu David Tijanic, 3 gol atıp, 4 asist yaparak sahada olduğu her iki maçta 1 gole direkt katkı sağlamış oldu. Tijanic, F.Bahçe, Bodrum FK, Sivas, Gaziantep FK maçlarında 1'er asist katkısı yaparken, Trabzon, Beşiktaş ve Adana Demirspor müsabakalarında ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

100. YIL LOGOSU YARIŞMASI BAŞLADI

Gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Göztepe, 100. yaşında kullanacağı logo için tasarım yarışması başlattı. Sarı-kırmızlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Göztepe Spor Kulübü'nün asırlık tarihini ve geleceğini yansıtacak logonun taraftar oylarıyla belirleneceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Tasarımını "http://goztepe.org.tr/ sen-tasarla" adresi üzerinden bizimle paylaş, kulübümüzün 100. yılını taçlandıracak logoya imzanı at" ifadelerine yer verildi. Logolar, 23 Aralık'a kadar belirtilen internet adresine gönderilebilecek ve taraftar oylarıyla belirlenecek logoyu yapan kişiye 35 bin Lira ödül verilecek