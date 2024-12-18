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Haberler Göztepe Bucaspor 1928-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bucaspor 1928-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İzmir derbisinde Bucaspor 1928 ile Göztepe, Yeni Buca Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Peki, Bucaspor 1928-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

AA

Giriş Tarihi:

Bucaspor 1928-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda iki İzmir temsilcisi Göztepe ile Bucaspor 1928, yarın karşılaşacak.

Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Bucaspor 1928-Göztepe karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Süper Lig'de en son deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana, Ahmed Ildız ve David Tijanic, sakatlıkları nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyememişti. İzmir temsilcisinde Taha Altıkardeş ile Juan Santos da Silva da Hatayspor maçında sakatlanmıştı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 de 16. haftanın ardından 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki ekip daha önce 2022-2023 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştı. Rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, adını 5. tura yazdırmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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