Göz- Göz’de rota Sane

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği forvet hattına veren sarı-kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirmiş durumda. Paraguay'dan Parzajuk Rodriguez ve Brezilya'dan John Kennedy'i de listesinde tutan sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı kaydedilirken, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane'yi gündemine aldığı öğrenildi. Göz-Göz'ün girişimlere başladığı ifade edildi. Takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane transferinde, kulübünün kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Metz'de ilk devrede 10 maça çıkan genç futbolcu rakip ağları 2 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi. Senegal U20 Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Sane 1 kez fileleri sarstı.

KANATTA DA OYNUYOR

Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisinin kadrosuna katmak istediği Ibou Sane hücumda birçok bölgede de forma giyebiliyor. Senegalli futbolcu asıl mevkisi santrafor olmasına rağmen sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Geçen sezon Fransız ekibi Metz'e profesyonel imza atan Ibou Sane, Metz II ekibinde de oynuyor. Oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda teknik direktör Stanimir Stoilov'un üçüncü bölgede alternatifi artarken, Romulo ve Juan'ın da yükü hafifleyecek.

İSTANBUL'DA 44 YILDIR YENEMİYOR

HAFTANIN en zevkli geçmeye aday maçlarından biri olarak gösterilen Göztepe'nin Galatasaray'a konuk olacağı mücadelede, İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, 44 yıllık zinciri kırmak için mücadele edecek. Göz-Göz, konuk olduğu son 9 maçta rakibine mağlup olurken, son puanını 10 Şubat 1980 yılında 1-1'lik sonuçla almıştı. Göz-Göz İstanbul'daki son galibiyetini ise 14 Ekim 1972'de 1-0'lık sonuçla, İzmir'de ise 2-1'lik skorla elde etmişti.

STANİMİR STOİLOV İLE FARK YARATTILAR

TEKNİK direktör Stanimir Stoilov'dan önce beklenen patlamayı gösteremeyen Anthony Dennis, Taha Altıkardeş ve David Tijanic, Bulgar hocanın gelişiyle adeta coştu. Stoilov'un elinin değmesiyle Dennis, altyapıdan A takıma çıkıp, 1 sezondur takımın vazgeçilmezi oldu. Taha Altıkardeş, Trabzonspor'daki yedek döneminin ardından Göztepe'de patlama yaptı. 2021-2022 sezonundan beri Göz-Göz'de olan ve vasatı bir türlü aşamayarak kiralık olarak gönderilen David Tijanic de Stoilov'la tam bir 10 numara performansı gösterip, ilk yarının asist liderliğini 6 gol pasıyla Dusan Tadic ile paylaştı.

YALÇIN KAYAN EYÜPSPOR'A GİTTİ

GÖZTEPE'DE uzun bir süredir kadro dışı olan Yalçın Kayan ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların orta sahasının Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a transfer olduğu ifade edildi. İstanbul ekibi ve göz-Göz'ün Yalçın'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı ve sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı kaydedildi. Göztepe altyapısında yetişen Yalçın, 2018'de profesyonel olurken, İzmir temsilcisinde 144 maçta forma giydi ve 13 kez rakip fileleri havalandırdı.