Göztepe havuzda rakipsiz

AMATÖR branşlara son yıllarda önem veren Göztepe Spor Kulübü'nün yüzme sporcuları Türkiye Arena Yıldız, Genç ve Açık Yaş Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası'ndan 30 madalya ile döndü. 137 kulüp ve 1079 sporcunun katıldığı Türkiye Arena Yıldız, Genç ve Açık Yaş Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası, 24-28 Aralık tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıları temsilen şampiyonaya katılan 22 sporcu bireysel ve takım kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı.

8'İ ALTIN MADALYA

GÖZ-GÖZ'ÜN başarılı sporcuları, 4 gün boyunca süren şampiyonada bireysel olarak 8 altın, 4 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Takım kategorisinde ise 6 farklı yaş grubunun 4'ünde kupa kazanan Göztepe, genel klasmanda istikrarlı bir performans sergileyerek öne çıktı. Takım kategorisindeki dereceler 6 farklı yaş grubunda 4 kupa kazanan İzmir ekibinin elde ettiği dereceler şu şekilde: Yıldızlar Erkek Takımı Türkiye 5.'si Gençler Erkek Takımı Türkiye 4.'sü Gençler Kadın Takımı Türkiye 4.'sü ve Açık Yaş Kadın Takımı Türkiye 4.'sü.