Göztepe’nin rakibi Aslan

Süper Lig'in sarı-kırmızılı renktaşları Göztepe ve Galatasaray bugün zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Lige verilen ara öncesinde son olarak Ç.Rizespor'u yenen Göztepe, lider Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek.

BİLETLER TÜKENDİ

Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen İstanbul ekibini gurbette yenerek ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen Göz-Göz'de parola 'galibiyet' olarak belirlendi. Oyunculara bu karşılaşma için ayrıca bir motivasyon yüklemesi yapıldığı belirtilirken, sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine ayrılan yaklaşık 2.500 kişilik deplasman tribününün biletleri yaklaşık 1 dakika içinde tükendi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Isaac Solet, David Fofana, Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyeceği karşılaşmada Juan ve Taha'nın görev alması bekleniyor. Lider Galatasaray ise zorlu mücadeleyi kazanarak yoluna kayıpsız devam etmenin hedefinde. Göztepe, eski teknik direktörü Okan Buruk'a 8'inci kez rakip olacak. Galatasaray'da 3'üncü senesini geçiren ve son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Buruk'a karşı 7 maça çıkan Göz-Göz, 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

TAHA ALTIKARDEŞ MASKEYLE OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı ekibin genç savunmacısı Taha Altıkardeş'in bugün oynanacak Galatasaray karşılaşmasında maske ile oynayacağı ifade edildi. Takımın değişilmezleri arasında yer alan Taha, Hatayspor karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe nedeniyle Ç.Rizespor karşılaşmasında forma giyememişti. Genç oyuncunun yüzüne özel tasarlanan özel bir maske ile antrenmanlarını sürdürdüğü belirtilirken, Taha'nın Cimbom karşısında bu maske ile görev alacağı belirtildi. Tedbir amaçlı Rize maçında 18 kişilik kadroya giremeyen Taha'nın bir terslik olmazsa ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.