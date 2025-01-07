Göztepe’de Cruz iddiası

SÜPER Lig'in flaş ekibi Göztepe, sakatlıklar sebebiyle eksik kaldığı forvet bölgesine takviye yapma çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov'un hakim olduğu Bulgaristan pazarından bir forveti gündemine aldı. İzmir tenmsilcisi, Ludogorets'in 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Rwan Cruz'u transfer listesine dahil etti. 2001 doğumlu oyuncunun Göztepe'nin sistemine uyduğunu saptayan sarı-kırmızılıların oyuncu izleme ekibi, Cruz için olumlu rapor verdi. Gol ve asist katkılarının yanında önde pres yapma özelliği sebebiyle Göztepe'nin baskılı oyununa uyan 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 3 milyon 500 bin Euro olarak gözüküyor. 2026 yılında sözleşmesi bitecek genç futbolcudan para kazanmak isteyen Bulgar ekibi, oyuncuyu kiralık olarak değil bonservisi ile satma düşüncesinde.

YABANCI KONTENJANI DOLU

Göztepe'yi tek düşündüren konu ise mevcut kadrodaki yabancı fazlalığı. Şu an 14 yabancısı bulunan sarı-kırmızılı ekibin, transfer yapabilmesi için eldeki bir yabancı ile devre arasında yolları ayırması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Bulgaristan Ligi'nden CSKA Sofya'dan Heliton ve Slavia Sofya'dan Isaac Solet'i kadroya katmıştı.

ROMULO, GÜNDEME OTURDU

Göztepe'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, bu sezon Süper Lig'de gündeme oturdu. Şu ana kadar ligde kaydettiği 8 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, son Galatasaray maçında da gol atarak dikkatleri çekti. Fenerbahçe'ye de bir gol atan, Beşiktaş karşısında da 2 asistlik performans sergileyen, Romulo Süper Lig'in devlerinin takibine girdi. Göztepe yönetimi sezon sonunda 22 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullacak.