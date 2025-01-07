Riva’da büyük zirve

Süper Lig'de 2-1 mağlup olduğu Galatasaray deplasmanında aleyhine verilen ve verilmeyen penaltı kararlarına isyan eden Göztepe, dün Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Göztepe'de Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil ile kurmaylar TFF'nin Riva'daki merkezinde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla bir araya geldi.

Ziyarette hakem hataları, maçlarda daha adil yönetim sağlanması, VAR sistemindeki aksaklıklar ve yabancı hakem konusu konuşuldu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "En büyük amacım Rasmus Ankersen'i TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tanıtmaktı. Bizim için toplantı son derece olumlu geçti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bizim söylediklerimizin hepsine katıldı. Ankersen de Türk futboluyla ilgili tespitlerini anlattı. Ben de Türk futbolunun gelişimi için neler yapabiliriz, nasıl bir üst seviyeye çıkabilirizi konuştum" dedi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu da Göztepe'nin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş. Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti" denildi. Riva'daki toplantıya TFF yönetiminin yanı sıra Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de yer aldı.