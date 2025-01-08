Göztepe’de rota Bala

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda lider Galatasaray'a 2-1 kaybedip yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Erzurumspor'a konuk olacak Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göz-Göz, transferde rotayı yine Brezilya'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, sağ kanattaki eksikliklerini gidermek için birçok isim ile temasa geçmeye hazırlanırken, İzmir ekibine son olarak kiralık olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen ve Ocak ayı başında Brezilya ligi takımlarından Limassol'a geri dönen 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Everton Bala önerildi.

YÖNETİM OLUMLU BAKIYOR

Sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek Bala'yı bonservissiz kaptırmak istemeyen Brezilya kulübünün, oyuncunun devre arası gidişine sıcak bakacağı öğrenildi. İzmir ekibinin kurmayları da futbolcuya olumlu rapor verdi ve önümüzdeki günlerde Bala'nın transferi için yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 1999 doğumlu futbolcu Brezilya'da Cianorte, Porto, Vera Cruz, Sao Jose, Brusque ve Mirassol'da top koşturdu. Kariyerinde 138 karşılaşmaya çıkan Everton Bala, 15 kez ağları sarstı.

LİGDE ÜST ÜSTE 2 MAÇ DA GÜRSEL AKSEL'DE

BU sezon sahasında namağlup olarak 22 puan toplayan Göztepe, fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar sıradaki iki lig maçını Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. 13 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hemen arkasından da 19 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, bu süreci 6 puanla geçerek Avrupa potasına girmeyi hedefliyor. Göz-Göz, G.Saray'ın (26) ardından evinde en çok puan toplayan ekip oldu.

ÜÇ YABANCI YOL AYRIMINDA

GÖZTEPE devre arasında yabancı transferi için kontenjanını azaltacak. 13 Ocak Pazartesi günü resmen başlayacak ara transfer döneminde en az 3 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunurken, kurmaylar 3 oyuncunun sözleşmesini ya askıya alacak ya da sonlandıracak. Çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan ve sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile golcü Datro Fofana'dan bu sezon yararlanamayacak olan Göztepe'nin bu iki futbolcunun sözleşmesini donduracağı kaydedildi. Solet ve Fofana'nın mukavelelerini askıya alıp yeni yabancı futbolcular için yer açmayı planlayan Göztepe'de, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporuna göre bir oyuncuyla da yolların ayrılabileceği ifade edildi.