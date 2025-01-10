Göztepe hata yapmadı

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Göztepe, deplasmanda 1. Lig ekibi Erzurum FK'yı yenerek gruplara galibiyetle başladı: 1-0. Maça Göz-Göz atak başladı. 11'de Matsuki boş pozisyonda şutunu çekti, kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi. 22'de Ogün çizgiye kadar inip topu içeriye kesti. Victor Hugo şık bir vuruşla Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 36'da Ogün ceza yayı önünden kaleyi yokladı: Top direğin dibinden auta çıktı.

2. DEVRE SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci yarı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti. 48'de Erzurum'un sağdan kullandığı kornerde Mustafa Yumlu kafayı vurdu. 58'de Ogün sağ çaprazdan şutunu çekti. Ancak top çerçeveyi bulmadı. Kaleci Arda topa sahip oldu. 69'da Ahmed ceza alanı dışından çok sert vurdu. Kaleci Göktuğ yine gole izin vermedi. Sarıkırmızılı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

MATSUKİ SAKATLANDI

Bu sezon Süper Lig'de sakatlıklarla boğuşan Göztepe, kupada bir şok daha yaşadı. Erzurum'daki mücadeleye ilk on birde başlayan Japon oyuncu Matsuki 60. dakikada rakibi Cengizhan ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı. Sol baldırında problem olan Matsuki 3 dakika sonra kendini yere atarken, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi. Yerini Furkan'a bırakan Matsuki'nin durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Erzurum'daki soğuk havaya rağmen takıma destek verdi

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Göztepe taraftarı, Erzurumspor maçında takımlarını dondurucu soğuğa rağmen yalnız bırakmadı. İzmir'den yaklaşık 30 taraftar 1500 km yol kat ederek Erzurum'a gitti. Maç öncesi şehir merkezini gezen sarı-kırmızılılar, ilk düdükle birlikte tribünlerdeki yerini aldı. Marşlar ve bestelerle takıma destek olan sarı-kırmızılılar 90 dakika boyunca susmadan tezahüratlar yaptı.

Stanimir Stoilov

KADRO SİL BAŞTAN

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında geçtiğimiz hafta ligde oynanan Galatasaray maçındaki kadroda 6 değişik yaptı. Bulgar teknik adam Erzurum karşısında Galatasaray maçından farklı olarak kalede Lis'in yerine Arda'yı, Nielsen'in yerine Ogün'ü, Koray'ın yerine Taha'yı, Djalma'nın yerine İsmail'i, Miroshi'nin yerine Ahmed Ildız'ı, David Tijanic'in yerine Victor'u 11'e monte etmeyi tercih etti.