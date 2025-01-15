Çılgın Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen ve son olarak şiddetli yağmur altında rakibi Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, başarılı futbolu ve istatistikleri ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Aldığı bu kritik 3 puan ile geçen hafta alınan Galatasaray mağlubiyetini telafi eden Göz-Göz, direkt rakibi Eyüpspor'un bay geçtiği hafta 31 puan ile 4. sıraya yükselerek Avrupa yolundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Evinde de 8'de 8 yaparak Gürsel Aksel Stadı'nda 438 gündür yenilmeyerek rakiplerinin korkulu rüyası haline dönüşen İzmir ekibi transfere de hızlı başladı ve taraftarlarını heyecanlandırdı.

ÇİFTE BOMBA

Göz-Göz bu sezonun flaş ismi Romulo Cardoso ile ilgili hamle yaparak Brezilyalı yıldızının bonservisini aldı. Geçen sezon A.Paranaense'den takıma satın alma opsiyonlu olarak kiralanan oyuncunun takıma kazandırılırken birçok kulübün radarındaki Sambacı taraftarlarının da sevgilisi oldu. Göz-

Göz'ün hamlesi bununla da sınırlı değil. Sarı-kırmızılılar dış transferde de atağa kalktı ve dün ilk transferini bitirdi. Göztepe'nin Brezilya'nın A.Paranaense takımında forma giyen Brezilyalı golcü Emerson Correira'yı transfer ettiği öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

10. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Romulo Cardoso, önceki gün kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 10'a yükseltti. Brezilyalı futbolcunun Trenyol Süper Lig'de 9, kupada ise 1 golü bulunuyor. Romulo'dan bilgi aldı Profesyonel kariyerine A.Paranaense'de başlayan Emerson Correia, takımıyla 13 maça çıktı. Sahada gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde yer alan Sambacı, Sport Republic farkıyla Göz-Göz'e transfer oldu. Romulo'nun takım arkadaşı olan Emerson'un takım ve camia hakkında bilgi aldığı öğrenildi.