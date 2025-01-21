Evinde zirvede

Göztepe, taraftarı önünde gösterdiği performans ile iç sahada ligin en başarılı takımı oldu. Son olarak evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Göz-Göz, 9'da 9 yaparak rakiplerinin korkulu rüyası haline dönüştü. Gürsel Aksel Stadı'nda parlayan İzmir ekibi, bu sezon evinde 10 maça çıkarken 9 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hanesine 28 puan yazdırdı. Henüz evinde bileği bükülmeyen Göz-Göz, performansıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi yüksek bütçeli dev takımları sollayarak adını zirveye yazdırdı.

EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM OLDU

Bu periyotta Bodrum FK, Kayseri, Sivas, Trabzon, Konya, A.Demir, Ç.Rize, Kasımpaşa ve Antalya'yı eli boş gönderen Göztepe, F.Bahçe ile berabere kaldı. Evindeki performansıyla alkış toplayan İzmir ekibi, liderlik koltuğuna otururken Galatasaray'ın ardından 12. adam önünde en çok skor üreten ikinci takım konumunda bulunuyor. Göztepe taraftarı önünde 26 gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, genel tabloda da en fazla gol üreten üçüncü takım olarak alkış topladı.

ON NUMARA ARJANTİNLİ

SÜPER Lig'de Avrupa hedefleyen Göztepe, transferde yeni bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekibin Athletico Paranaense forması giyen 22 yaşındaki Arjantinli on numara Bruno Zapelli'ye kanca attığı iddia edildi. Sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek oyuncu için sıkı bir pazarlık yapılacağı öne sürüldü. Son olarak Brezilya temsilcisinden Emerson Correia ile anlaşan Göz-Göz'ün on numara bölgesi tercihi yine aynı ekipten Zapelli oldu. Geçen sene Paranaense ile 60 maça çıkan Zapelli, 5 gol, 10 asistlik bir performans sergileyerek birçok takımın transfer listesinde üst sıralara yerleşti.

ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR

Asıl mevkisi on numara olan Bruno Zapelli, yan mevki olarak merkez orta saha ile forvet arkası bölgelerinde görev yapabiliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un bir süredir oyuncuyu takip ettiği ve çok yönlü oyunu nedeniyle takımda istediği ifade edildi. Bu hafta içi oyuncu için nabız yoklanacağı kaydedilirken, genç oyuncunun yaklaşık 5 milyon Euro piyasa değeri olduğu belirtildi. Profesyonel kariyerine Belgrano'da başlayan Zapelli, Athletico Paranaense'ye transfer olmuştu.

İKİ SEZONDA YILDIZLAŞTI

ARJANTİNLİ on numara oyuncusu Bruno Zapelli, Belgrano'dan Athletico Paranaense'ye transfer olduktan sonra 2 sene içinde kendini ispatladı. 2023 yılında 21 karşılaşmaya çıkan Zapelli, 2 gol, 2 asistlik bir performans ile ilk senesini geçirirken, o yıldan itibaren dünya devleri Brezilya temsilcisinin kapısını çalmaya başladı. Athletico Paranaense ile 2 senede toplam 83 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu 7 gol, 12 asist ile oldukça dikkat çekici işler yaptı

STANİMİR STOİLOV: BİZİ TARAFTARIMIZ MOTİVE ETTİ

ANTALYASPOR maçının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza tek sorun ikinci golü bulamamak oldu. Kendimizi daha da geliştirmek zorundayız. Yerinde sayan ve gelişmeyen oyunculardan hoşlanmıyorum. Bu nedenle sürekli çalışmalıyız. Antalyaspor maçında taraftarımızın inanılmaz desteğini aldık. Takımımız eksikti ve zaman zaman yorgunluk belirtileri gösterdik. O anlarda taraftarımız bizi çok güzel motive etti. Müthiş bir özgüven ve motivasyon kattılar" dedi.