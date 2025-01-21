Göztepe Basket’e yeni sponsor

TÜRKIYE Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Adwake ile Göztepe arasında yapılan anlaşmayla sezon sonuna kadar basketbol takımının şort sponsoru Adwake firması olacak. Göztepe Basketbol sosyal medya hesabından sponsorluk anlaşmasını duyururken, yapılan paylaşımda "Göztepe'miz ile Adwake arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşti. Lasmana Basketbol Şube Yönetim Kurulumuzdan Alper Par, İsmail Özcanım ve Adwake CEO'su Emre Atalay katıldı. Şort sponsorumuz adwake ile birlikte başarı dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.