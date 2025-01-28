İki farklı Göz-Göz

SÜPER Lig'de üst sıraları çok yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Göztepe aldığı sonuçlarla içerde ve dışarda çok farklı. Taraftarı önünde oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak topladığı 28 puanla, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardından en iyi ikinci performansı sergileyen ekip konumunda bulunuyor. Deplasmanda ise tam tersi bir görüntü veren Göz- Göz, oynadığı 10 maçta sadece 1 kez kazanırken, 3 beraberlik ve 6 da mağlubiyetle yalnızca 6 puanı hanesine yazdırdı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNARDIK"

Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, iç sahada aldıkları puanları deplasmanda da almış olsalar şampiyonluğa oynayabileceklerini dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Ben de deplasmanda çok fazla puan alamadığımızı biliyorum. Evde neredeyse bütün puanları topladık. İlk yarıda istediğimiz oyun vardı ama ikinci yarıda büyük bir fark vardı. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ben de hoca olarak bununla ilgili çalışmalarımı yapacağım. Biz genç oyunculardan oluşan yeni bir takımız. Sürekli hücum oynayan, baskı kuran oyun yansıtmaya çalışıyoruz. Deplasmanda 90 dakikaya yayabilmek için zaman lazım. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Evde aldığımız puanları deplasmanda da alsaydık şampiyonluğa oynuyor olurduk" şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ GOLE FAUL TEPKİSİ

İstanbul'dan puansız dönen Göztepe hakem kararlarına da tepki gösterdi. Göztepeliler, F.Bahçe'nin 3. golü öncesi Çağlar'ın Juan'a faul yaptığını savundu ve golün iptal edilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Bu sezon 10'uncu deplasman maçına çıkan Göztepe yine istediği sonucu alamadı. 6'ncı mağlubiyetini elde eden Göz-Göz, dış sahada sadece Beşiktaş'ı yenerken 3 müsabakasını da berabere tamamladı.

FURKAN BAYIR İMZAYA YAKIN

SAVUNMAYI güçlendirmek için harekete geçen Göztepe, Alanyaspor'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır'ı renklerine bağlamak için her konuda anlaşma sağladı. Son detayların görüşülmesinden sonra taraftar arasında resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun da yapılması bekleniyor. Göztepe'nin, 2025 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu için Alanyaspor'a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Menemen FK altyapısında yetişen Furkan Bayır'ın da tekrar İzmir'e dönmek istediği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkarken, 223 dakika sahada kaldı.

İRFANCAN'DAN GÖZTEPE ÇIKIŞI

2020-2022 yılları arasında Göztepe kalesini koruyan ve takımdan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarla sorunlar yaşayan kaleci İrfan Can Eğribayat, önceki gün de Fenerbahçe formasıyla eski takımını kızdıracak hareketlerde bulundu. Mücadele boyunca sarı-kırmızılı tribünlerle göz temasında bulunan İrfan Can, karşılaşma sonunda bir basın mensubunun, "Eski takımınızla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Valla benim eski takımım (Göztepe) değil orası. Benim için tamamen yoklar" açıklamasında bulundu. Bu açıklamalar Göz-Göz taraftarını oldukça kızdırdı.