Göztepe’den Meurer atağı

HEDEFİNİ Avrupa olarak belirleyen ve transfer bombalarını peş peşe patlatmayı hedefleyen Göztepe'de yeni bir isim gündeme geldi. Takviye çalışmaları için Brezilya'dan gözünü ayırmayan Göz-Göz'ün şu an Coritiba takımında forması giyen 22 yaşındaki başarılı ön libero oyuncusu Geovane Meurer'e kanca attığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Orta alanda eksiklikler yaşayan İzmir ekibinin gelecek vadeden yıldız adayı bir isim ile masaya oturmak istediği öğrenilirken, sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek oyuncu için vakit kaybetmeden nabız yoklanacağı kaydedildi. Geçen sezon Coritiba formasıyla 22 maça çıkan ve yalnızca 8 kez ilk 11'de başlayabilen Meurer'in daha fazla oynayabileceği ve kendini kanıtlayabileceği bir takımda forma giymek istediği gelen bilgiler arasında.

P.ALEGRE'DE BAŞLADI

Profesyonel kariyerine Pouso Alegre'de başlayan genç ön libero, burada gösterdiği performans ile Coritiba'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ayrılmak isteği gündeme gelen genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekipten gelecek makul bir teklifi kabul edeceği belirtildi.

SAVUNMADA BÜYÜK REKABET

GÖZTEPE'NİN savunmasında forma rekabeti iyice büyüdü. Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan stoper Furkan Bayır'ı da renklerine bağlayan Göz-Göz'de defans hattı kalabalıklaştı. Mevcut kadrosunda 3'lü defansta görev yapan Heliton, Koray, Taha, Bokele, Nielsen gibi oyunculara sahip olan sarı-kırmızılılarda Furkan da bu rekabete dahil oldu. Gerçek mevkiisi sol stoper olan Miroshi, teknik direktör Stanimir Stoilov'un tercihi ile orta sahada oynarken, sol bek İsmail Köybaşı da bu sezon bazı maçlarda 3'lü defansta görev yaptı. İzmir ekibi özellikle bu sezon iç sahada sadace 6 gol yedi. Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, savunma başarısıyla da ön plana çıktı.

GÖZTEPELİ ÇOCUKLARDAN PANKART ETKİNLİĞİ

SÜPER Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe- Alanyaspor maçında, sarı-kırmızılı çocukların bir etkinlik kapsamında hazırladığı 500 pankart tribünde sergilenecek. Göztepeli taraftar grupları, "Göztepe'miz Avrupa'ya" temalı çocuk etkinliği gerçekleştirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan ve 3 gün süren etkinlikte pankart hazırlama çalışmalarıyla çocuklar tribünlerde taşınacak pankartları hazırladı. Yaklaşık bin çocuğun katılımıyla hazırlanan 500 adet sarı-kırmızı renkli pankart, 2 Şubat Pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe- Alanyaspor karşılaşmasında dalgalanacak.

ŞENÖZHÜR: ÇOCUKLARIMIZ ŞAHANE

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden ve çalışmalara yardım eden proje koordinatörü Behçet Şenözhür, "Gördüğünüz gibi zaten çocuklarımız şahane, her bir çocuğumuz 10'ar tane boyamak istiyor, pankartların başından hiç ayrılmak istemiyorlar bu da bizi gururlandırıyor. Bunun devamında da Göztepe'nin yüzü çocuklar isminde bir Göztepe çocuk kulübü de oluşturmak istiyoruz. Göztepe'mizi Avrupa'ya hep beraber taşıyacağız" dedi.