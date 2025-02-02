Göztepe evinde ilk kez yıkıldı

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cem Özbay, Gökmen Baltacı

GÖZTEPE: Lis - Koray (Dk. 24 Ogün), Heliton, Bokele, Nielsen, Djalma Silva (Dk. 87 İsmail), Miroshi, Hugo (Dk. 71 Ahmed), Tijanic (Dk. 71 Matsuki), Juan, Romulo (Dk. 46 Emersonn)

ALANYASPOR: Ertuğrul - Hadergjonaj, Lima, Fatih, Balkovec, Richard, Enes (Dk. 73 Christian), Efecan, Yusuf, Cordova, Hwang (Dk. 90+6 Arda)

GOL: Dk. 45 Lima (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Miroshi, Ahmed, Djalma Silva (Göztepe), Enes, Ertuğrul (Alanyaspor)

Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u konuk eden Göztepe rakibine tek golle mağlup olup bu sezon ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda maç kaybetti: 0-1. Alanyaspor, maçın 45'inci dakikasında Lima'nın golüyle öne geçip devreyi 1-0 galip tamamladı. Göztepe maçın 80'inci dakikasında Juan'ın ayağından penaltı kaçırdı. Alanyaspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Avrupa mücadelesi veren Göztepe üst üste 2'nci yenilgisini alarak 34 puanda kaldı. Alanyaspor ise 28 puana yükseldi.

5'inci dakikada Djalma Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14'üncü dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altı pas içerisindeki vurduğu top, sol üstten dışarı gitti.

18'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun pozisyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı çıktı.

29'uncu dakikada ceza sahası sağ önünden Romulo'nun kullandığı serbest vuruşta top, sol direğin yanından dışarı çıktı.

41'inci dakikada sol kanattan korner atışında topa Heliton ile yükselen Cordova'nın eline çarpması sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu yeniden inceleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

45'inci dakikada sol kenardan gelen korner vuruşunda topa iyi yükselen Lima, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İkinci yarıya Göztepe oyuncu değişikliğiyle başladı. Romulo'nun yerine Emersonn oyunda dahil oldu. 47'inci dakikada Tijanic'in sol köşe noktasında kullandığı kornerde Heliton'un kafa vuruşunda top sağdan dışarıya çıktı.

59'uncu dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Emerson'un kafasından seken topu arka direkte Juan kafayla Victor Hugo'ya çevirdi. Victor Hugo'nun yerde zayıf vuruşunda top Emerson'a gelirken Emerson'un vuruşunda Lima'ya gelen topu hakem elle oynama olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi. Ancak VAR devreye girdi elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

65'inci dakikada Göztepe Heliton ile gölü buldu ancak VAR incelemesi ardından iptal edildi. Djalma'nın sol kanattan ortasına savunmada Fatih uzaklaştırmak istedi ancak top altıpas içine indi. Topa hamle yapmak isteyen kaleci Ertuğrul, Heliton ile mücadelesi sırasında yerde kaldı. Pozisyonun devamında altı pas içinde oluşan karambolde Nielsen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyuna alanına geri döndü ve Heliton gelen topu kafa vuruşyla filelerle buluşturdu. Arda Kardeşler ilk anda gölü verirken VAR çağrısı sonrasında yapılan incelemede gol iptal edildi.

74'üncü dakikada Juan mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Miroshi kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta topla buluşan Juan kaleye doğru ilerledi ve yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

80'inci dakikada Göztepe yine penaltı kazandı. Ahmedin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın karşıladığı top ceza yayı üzerinde Matsuki'yi geldi. Matsuki'nin kafayla kale alanına gönderdiği topu Ertuğrul uzaklaştırmak etmek isterken Bokele'ye müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Juan'ın, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul uzanarak topun gol olmasını engelledi. Pozisyonun devamında Djalma'nın ortasında top kornere çıktı.