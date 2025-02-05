Göz-Göz derbi zaferini kutluyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda konuk ettiği zirve takipçisi ezeli rakibi İnfo Yatırım Karşıyaka'yı 3-1 mağlup eden lider Papara Göztepe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda aynı skorla mağlup ettiği yeşil-kırmızılı takımı taraftarı önünde de dize getiren sarı-kırmızılı takım Play-Off etabı öncesi şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu gösterdi. Göztepe Başantrenörü Ataman Güneyligil, "Rakibimiz sezonun ilk haftalarından beri sakatlıklar nedeniyle eksik oynuyordu. Ligin burasına kadar saygıyı hak edecek şekilde bir oyun ortaya koydular. Ama biz bu büyük seyircinin önünde, onların desteğiyle çok güzel bir oyun oynadık. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.