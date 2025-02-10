Derbi ateşi

SÜPER Lig'de 23. haftanın kapanışı bugün Ege derbisine sahne olacak. Avrupa Kupaları'na katılma hedefi taşıyan Göztepe ile düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü, Bodrum Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Her iki takım içinde kritik öneme sahip olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli Jose Morais yeni takımı ile ilk maçına çıkacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Musah Mohammed forma giyemeyecek.

Bodrum'da ayrıca Zimbru'ya kiralanan Gabriel Obekpa da kadroda yer almayacak.Konuk Göztepe'de ise üç Brezilyalı golcü Romulo, Juan ve Emersonn sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavileri devam Isaac Solet ve Doğan Erdoğan'ın yanı sıra stoper Koray Günter de sahada yer almayacak.

RUMEN HÜCUM OYUNCUSU GEORGE PUŞCAŞ ON BİRDE

Bodrum'da George Puşcaş, Göztepe maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk bölümünde İsmet Taşdemir yönetiminde forvetteki birinci opsiyon olan ve 4 kez ağları havalandıran Rumen forvet, Volkan Demirel döneminde adeta formayı unutmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Demirel'in gidişinin ardından Antalyaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasına ilk 11'de çıkarken, iyi oyununu bir asistle süslemişti.

TİJANİC VE MATSUKİ İLE GOL ARAYACAK

Göz-Göz'ün forvet hattındaki sıkıntılar sonrası Bodrum FK karşısına ileri ikilide, orijinal mevkiisi orta saha olan iki oyuncunun oynaması bekleniyor. Brezilyalı santrforlar Romulo Cardoso, Juan Silva ve Emersonn Correia'nın sakatlığı, tedavi dönemini atlatan Kubilay Kanatsızkuş'un henüz hazır olmaması sonrası, Göz-Göz hücum hattını David Tijanic ve Kuryu Matsuki ile oluşturmayı planlıyor.