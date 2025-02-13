Göztepe’den tesis hamlesi

GERIDE kalan yaklaşık 11 yıllık süreçte kendi stadına ve A takım tesislerine kavuşan, tek eksiği sporcu adaylarını yetiştireceği altyapı kompleksi kalan Göztepe, bu konuda yeni gelişmelere imza atıyor. Narlıdere ilçesinde yer alan Ali Artuner Sahası'nda yapılacak onarım ve geliştirme çalışmaları için projeler çizildi. Yakında inşaatın başlaması ve özkaynaktan yetişen oyuncuların Ali Artuner Sahası'nda eğitim göreceği öğrenildi. Futbol alt yapıları şu an İzmir'in farklı noktalarına dağılmış durumda. İzmir Atatürk Lisesi başta olmak üzere altyapı faaliyetleri devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılılar, 2024 yılının Ağustos ayında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihale sonucunda Atatürk Lisesi'nin bahçesinde bulunan halı sahaların kullanım hakkını almıştı. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı İşbirliği, 72 milyon 500 bin Türk Lirası karşılığında Atatürk Lisesi'nin içinde yer alan spor alanlarının kullanım hakkına sahip olmuştu. A takım için yapılması planlanan yeni tesis faaliyetlerine başladıktan sonra Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin altyapılar tarafından kullanılacağı ifade edildi.

Öte yandan Olimpik Şubeler için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İnciraltı'nda yapılacak tesis için imar onayı beklendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, İzmir'in çeşitli bölgelerinde arazi arayışları sürüyor. Taraftarlar da sosyal medyada her fırsatta altyapı tesislerine bir an önce kavuşmak için yerel yönetimlere çağrıda bulunuyor.