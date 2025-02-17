Göztepe’ye çifte müjde

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçiren Göztepe'ye iki güzel haber geldi. Sakatlıklarla mücadele eden sarı-kırmızılıların, hücum hattının etkili silahı Juan Silva ile orta sahanın dinamosu pozisyonundaki Anthony Dennis'in büyük ölçüde iyileştiği öğrenildi.

Dennis için yaklaşık 3 hafta, Juan için ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıklayan İzmir ekibi, iki oyuncusundan gelen müjdeli haber ile sevindi. Kayserispor maçında ikilinin büyük ihtimalle ilk 11'de başlaması beklenirken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözünü diğer sakat oyunculara çevirdiği belirtildi.

ROMULO HENÜZ HAZIR DEĞİL

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Romulo Cardoso'nun bir süre daha sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken, Taha Altıkardeş, Koray Günter ve devre arasında takıma katılan sağ kanat oyuncusu Emerson Correia'nın ise 2-3 hafta daha forma giyemeyeceği gelen bilgiler arasında. Stoilov, son olarak oynanan Bodrum FK karşılaşmasında hücum hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi forvete çekerken, stoper oyuncusu Miroshi ise bir süredir orta sahada görev yapıyordu. Ayrıca geçen hafta Bodrum FK karşılaşmasında sarı kart gören savunmanın sigortası Heliton ise kart cezası nedeniyle Kayseri ekibi karşısında forma giyemeyecek.