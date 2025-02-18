Her branşta zirveye

Trendyol Süper Lig'e geri döndüğü sezonda Stanimir Stoilov yönetiminde iyi bir grafik çizen ve Avrupa potasını zorlayan Göztepe, diğer branşlarda da zirveye oynuyor. Kadınlar voleybolda sarı-kırmızılılar iddialı bir takım kurarken, normal sezonu açık ara zirvede tamamladı ve Play-Off'u beklemeye başladı. Oynadığı 21 maçta 20 galibiyet alan İzmir'in Sultanları, son hafta Çanakkale'yi konuk ettikten sonra tamamen Play-Off'a odaklanacak. Yarı final aşaması Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda 4-5-6 Mart tarihlerinde tek devreli lig usulüne göre 2 grupta oynanacak. Maçlar sonunda ilk 2'ye girecek 4 takım finale yükselecek. Göz-Göz, finale yükselmesi durumunda aynı salonda 13-14-15 Mart tarihleri arasında Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Basketbol takımı, Çorlu deplasmanında kazanarak 3. sıraya yükseldi.

ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Göztepe'nin 'Uçan Adamlar' lakaplı hentbol takımı da Erkekler 1. Lig A Grubu'nda zirve yarışına dahil olmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, grubunda son olarak evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 35-28 mağlup ederek hem rakibini liderlikten etti, hem de 6. galibiyetini alarak 4. sırayı sağlama aldı. Güçlü rakibini iyi bir oyunla mağlup etmeyi başaran Göztepeli oyuncular karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı. Göz-Göz'ün hedefi buradan Play-Off'a kalarak Süper Ligi'ne yükselmek.

Normal sezonu 1. bitirmeyi garantileyen Göztepe'de hedef Sultanlar Ligi.

HEDEF İLK İKİYİ GÖRMEK

Basketbolda yıllar sonra yeniden bir oluşuma giderek parkelere dönen Göztepe, 2. Lig'de geride kalan 12 haftada iddialı olduğunu gösterdi. A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, Çorlu deplasmanında rahat kazanarak rakibini geçerek 3. sıraya yükseldi. Kalan iki maçını kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, 1 puan fark bulunan ikinci Kocaeli BŞB'nin puan kaybını bekleyecek. Göztepe ligi eğer üçüncü bitirirse şansını Play-Off'tan deneyecek.