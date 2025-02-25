Kupa şöleni

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Bugün D Grubu'nda üç müsabaka oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park'taki müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek. Karşılaşmayı A Spor canlı olarak yayımlayacak. Siyah-beyazlılara galibiyet ve beraberlik tur için yeterken, alınacak diğer sonuçlara göre yenilgide de turlayacak. Antalya'nın ise kazanmaktan başka çaresi yok.

DIĞER SONUÇLAR ÖNEMLİ

Süper Lig'deki ilk yılında zorlu zamanlar geçiren Bodrum FK ise, gurbette Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada Oğuzhan Çakır görev yapacak. Müsabaka A2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Sivasspor'un grupta iddiası bulunmuyor. Yeşil-beyazlılara galibiyet dışında diğer maçlardaki skorlara göre tüm sonuçlar yetecek. Son maçta ise Kırklarelispor'un konuğu Kocaelispor olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'ndaki maçta Kürşathan Akın düdük çalacak. Müsabaka A Para'dan canlı yayımlanacak. İki takıma da tur atlamak için galibiyet gerekiyor.