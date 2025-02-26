Göz-Göz ideale dönüyor

TRENDYOL Süper Lig'de son 4 haftada 11 puanlık bir kayıp yaşayan Göztepe'nin kadrosunda kartlar yeniden dağıtılıyor. Son olarak sakatlığını atlatan Romulo Cardoso'nun iyileşerek takıma dönecek olmasıyla Kuryu Matsuki'yi asıl görev bölgesi olan orta sahaya çekecek olan teknik direktör Stanimir Stoilov savunmada da değişime gidecek. Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı stoper Heliton'u tekrar 11'e yerleştirecek olan Bulgar çalıştırıcı, tedavisi sona eren Bokele'nin de iyileşmesiyle birinci bölgeyi tekrar eski düzenine çevirecek.

Son oynanan Kayserispor karşılaşmasına Furkan Bayır, Lasse Nielsen ve Koray Günter defans hattıyla başlayan Stoilov'un savunmayı Samsunspor karşılaşmasında eski şekliyle yeniden dizayn edeceği gelen bilgiler arasında. Taha ile Emersonn'un sahalara ne zaman döneceği henüz belirsizliğini korurken, sakatlığını atlatan ve Kayseri ekibi karşısında oyuna sonradan dahil olan Juan'ın ise Samsun ekibi karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SARI-KIRMIZILILARIN GÖZÜ KUPADA

SON 1 aydır ligde 11 puanlık bir kayıp yaşayan Göztepe, Avrupa hedefine ilerlemek için gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Şu an grupta 6 puanı bulunan İzmir ekibinin Kasımpaşa karşısında parolası 'mutlak galibiyet' olacak. Kupada gidebileceği son noktaya kadar ilerlemek isteyen İzmir temsilcisinin İstanbul ekibi karşısında kazanarak çeyrek finali garantilemek istediği belirtildi. Stoilov'un oyuncular ile toplantı yaptığı ve takımdan bu karşılaşmayı ciddiye almalarını istediği ifade edildi. Sakatlıklar nedeniyle çok zor günler geçiren Göz-Göz'ün 3 puanı alarak motivasyon depolamak istediği gelen bilgiler arasında.