Göztepe 5 golle çeyrek finalde

Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük aldı. Güldibi'nin yardımcılıklarını Nurettin Demir ve Haydar Avcı üstlendi.

Kasımpaşa U-19 takımıyla çıktığı karşılaşmaya çıkarken, İzmir ekibi ideale yakın 11'i ile sahada yer aldı. Göztepe, ilk yarıda oyunun hakimi olurken 12'nci dakika Juan ve 38'inci dakikada Matsuki'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 46'ncı dakikada Matsuki, 50'nci dakikada Kubilay ve 74'üncü dakikada Nazım'ın golleriyle skoru 5-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.