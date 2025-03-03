Göz-Göz evine dönüyor

Trendyol Süper Lig'de sahasında en son 2 Şubat'ta Alanyaspor'u ağırlayan Göztepe, tam 1 ay sonra taraftarlarının huzuruna çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bugün kendisi gibi Avrupa hesapları yapan Samsunspor'u konuk edecek. Göz- Göz geçen 1 aylık süreçte Bodrum FK ve Kayserispor ile deplasmanda karşılaşırken arada 1 haftayı ise BAY geçmişti. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak randevuda hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. İzmir ekibi son 4 maçında galibiyet yüzü göremezken sadece 1 puan çıkartabildi.

Göztepe taraftarlarının her zaman olduğu gibi takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 3-2, Alanyaspor ve Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, sadece Bodrum deplasmanından 0-0'lık sonuçla 1 puan çıkartabildi. Samsunspor ise Rizespor yenilgisinin ardından İzmir ekibini mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Öte yandan Göztepe ile Samsunspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı İzmir ekibi 4-3 kaybetti. Bu maçta Göz- Göz önünde 3-1'lik üstünlük kurmasına rağmen mücadeleden puan çıkartamamıştı.

ROMULO İKİNCİ YARI

GÖZTEPE'DE sakatlıklarını atlatan Romulo ve Taha Altıkardeş'in maç kadrosunda olması beklenirken teknik direktör Stanimir Stoilov'un bu iki isme başlangıç kadrosunda değil ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta yedek soyundurulan Juan'ın ise 11'de görev yapacağı öğrenildi. Yönetimin devre arasında transfer ettiği Emersonn'un ise tedavisine devam edildiği ifade edildi.