Göz-Göz’ün Dennis gururu

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe milli gurur yaşıyor. Sarı-kırmızılıların altyapısına dahil edip geçen sezon teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde vitrine çıkardığı 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Junior Dennis, bir yılda ülkesinin milli takımına seçildi. Sport Republic'in Afrika çapındaki scout ağı avantajına sahip olan Göz-Göz'ün Ocak 2023'te yetiştirmek için U19 takımına transfer ettiği Dennis, geçen sezon Stanimir Stoilov göreve geldikten sonra ilk kez profesyonel kadroda yer almaya başladı.

Stoilov yönetiminde kariyerinin ilk profesyonel maçına 27 Ocak 2024'teki Çorum FK deplasmanında Doğan'ın sakatlanmasıyla sonradan oyuna dahil olarak çıkan Dennis, sarı-kırmızılı formayı bir daha çıkarmadı. Sezon

başında sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılan genç futbolcu, henüz 20 yaşında Afrika'nın en önemli milli takımlarından Nijerya'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Zimbabwe ve Ruanda ile oynayacağı maçlar için aday kadroda yer alan Dennis, kariyerinde ilk kez milli olmanın heyecanını yaşayacak

STOİLOV'A DESTEK GELDİ

Ligde son Samsunspor beraberliği sonrası sosyal medyada eleştiri oklarına hedef olan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'a yine taraftarlar sahip çıktı. Göztepe'nin en etkin taraftar gruplarından Yalı Grubu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un arkasında olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı. Yalı Grubu, "Sağduyulu davranarak takımımıza ve hocamıza desteğimizi sürdürmeliyiz" diye konuştu.