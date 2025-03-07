Göztepe güle oynaya

Voleybol Kadınlar 1. Lig Yarı Final etabı 2. Grup'ta finale yükselmeyi daha önce garantileyen Papara Göztepe, son maçında da İlkbank'ı 3-1 yenerek sükse yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanya'da oynanan Yarı Final maçlarında Bozüyük ve Bolu Belediyesi'nin ardından dün de güçlü rakibini devirerek namağlup finale adını yazdırmış oldu. Göz-Göz, kendisi gibi finali çıkmayı garantileyen İlkbank önünde ilk seti 25-18 kaybederek 1-0 geriye düştü.

TAKIMA TEBRİK GELDİ

Göztepe, 25-18, 25-19 ve 25-18'lik setlerle rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Göztepe Başantrenörü Ataman Güneyligil, son 4'e kaldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İstikrarlı bir şekilde yaptığımız servis blok organizasyonuna son etapta da çok ihtiyacımız olacak. Tüm takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.