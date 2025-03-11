Göztepe'nin genç yıldızına Alman ve İngiliz kancası! Şimdiden listeye eklediler

Göztepe, Süper Lig'de 36 puan ile 6'ncı sırada yer alırken, oynadığı futbolla da dikkat çekiyor. Göztepe'nin bu performansında katkısı olan isimlerden 21 yaşındaki Anthony Dennis'e Almanya ve İngiltere'den talipler çıktı.
ANTONY DENNİS'İN PEŞİNDELER
Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Anthony Dennis şimdiden birçok kulübün transfer listesine adını yazdırmayı başardı. O kulüpler arasında Almanya'nın köklü kulübü Stutgart ve Championship temsilcisi Leeds United da yer alıyor.
İPLER GÖZTEPE'NİN ELİNDE
Göztepe, 2004 doğumlu genç yeteneğin bonservis haklarını elinde bulunduruyor. Dennis'in sözleşmesi 2027'nin haziran ayında sona eriyor. Dennis, 39 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
TEKNİK ADAM DOKUNUŞU
Göztepe'nin scouting başarıları arasında yer alan Dennis, 2022-2023 yılında U-19 takımına katıldı. Dennis, Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın ilk devre kampına davet edildi. Antrenmanlardaki hırsıyla ve isteğiyle de beğenileri toplayan Dennis, ilk olarak Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın yerine 19. dakikada oyuna dahil oldu ve böylece ilk profesyonel maçına çıktı. Sahada iyi bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu, o günden sonra takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip oldu.