Göztepe'nin genç yıldızına Alman ve İngiliz kancası! Şimdiden listeye eklediler

TEKNİK ADAM DOKUNUŞU

Göztepe'nin scouting başarıları arasında yer alan Dennis, 2022-2023 yılında U-19 takımına katıldı. Dennis, Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın ilk devre kampına davet edildi. Antrenmanlardaki hırsıyla ve isteğiyle de beğenileri toplayan Dennis, ilk olarak Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın yerine 19. dakikada oyuna dahil oldu ve böylece ilk profesyonel maçına çıktı. Sahada iyi bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu, o günden sonra takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir paya sahip oldu.