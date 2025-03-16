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Haberler Göztepe Göztepe-Eyüpspor | CANLI ANLATIM

Göztepe-Eyüpspor | CANLI ANLATIM

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Göztepe-Eyüpspor maçının canlı anlatımını yeniasir.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Göztepe-Eyüpspor | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Göztepe evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile sol bek Djalma Silva karşılaşmada forma giyemeyecek.

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GÖZTEPE-EYÜPSPOR MAÇININ 11'LERİ

Göztepe: Lis, Lasse, Furkan, Haliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Matsuki, Juan, Romulo.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur, Ampem, Thiam.

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