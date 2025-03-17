  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Göztepe Göz Göz bayramı

Göz Göz bayramı

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak 20 yıl aranın ardından Sultanlar Ligi’ne geri dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda taraftarıyla buluştu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göz Göz bayramı

20 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe Voleybol takımı Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı. Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak en üst lig olan Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıktı. Sarı-kırmızılı voleybolcular, Göztepeli çocuklar ile Eyüpspor maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda kupa turu attı. Şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamlayan voleybolcular şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Göz Göz bayramı

Papara Göztepe Voleybol Takımı, Alanya'dan sabah saatlerinde dönüp soluğu Gürsel Aksel Stadı'nda aldı. Şampiyon voleybolcular Eyüpspor maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

İKİ MAÇINI KAZANDI

Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi'nde rakiplerini geride bırakarak 22 maçta 21 galibiyet alıp A Grubu'nu zirvede bitirdikten sonra bir sonraki tura yükseldi. Alanya'da organize edilen yarı final müsabakalarında Papara Göztepe; Bozüyük Belediye Eğitimspor'u 3-1, Bolu Belediyesi'ni 3-0 ve İlbank'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Adını Final Etabı'na yazdıran Göz-Göz finaldeki rakibi İstanbul BBSK'nü de 3-2 mağlup ederek 2005'te veda ettiği Vodafone Sultanlar Ligi'ne geri döndü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA