Büyü bozuldu

LIGIN ilk yarısında üst üste 9 galibiyetlik tarihi bir seriyi yakalayan Göztepe, son 3 iç saha maçında istediği sonuçları alamadı ve bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırdı. Bu sezon İzmir'deki ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında 22. haftada alan İzmir ekibi, daha sonra içeride Samsunspor ile 2-2, önceki gün de Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki büyüsü bozulan Göztepe, kalan haftalarda içeride Gaziantep FK, Beşiktaş. Başakşehir, Hatayspor ve Galatasaray'ı ağırlayacak. Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo ise uzun süren sakatlığının ardından önce formasına kavuştu, ardından golle tanıştı.

ROMULO GOLLE DÖNDÜ

Adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Sambacı, 70'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip tribünleri ayağa kaldırdı. Toplam gol sayısını 10'a çıkaran Romulo, 7 golün de pasını verme başarısı gösterdi.