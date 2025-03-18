Göz-Göz cimnastikte çok iddialı

ARTISTIK Cimnastik Dünya Kupası'nın Almanya ayağında bronz madalya kazanan milli sporcular Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe sporcuları Mehmet Ayberk ve Mert Efe, büyük başarılara imza atmak istiyor. Barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü de bulunan Mert Efe, dünya şampiyonasının en zor ve prestijli ayağında bronz alarak bu yıla güzel başladığını söyledi. Milli sporcu, "Bu yıl önemli yarışmalarımız var, Avrupa Şampiyonası, üniversite oyunları, dünya şampiyonası gibi. Dünya kupasının Antalya ayağı da var. Hedefimiz oralarda da madalyaları alarak yılı tamamlamak. Kendimi dünyaya kanıtlamak istiyorum" dedi.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Cimnastiğe İzmir'de başlayan Mehmet Ayberk de 2022'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ve 2023 yılında Antalya'da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takımıyla gümüş madalya kazandığını hatırlattı. Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Ayberk, "Hedefim 2028'de Los Angeles'taki olimpiyatlarda, Ferhat Arıcan'dan sonra ülkeye bir olimpiyat madalyası daha kazandırmak" diye konuştu. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de, "İbrahim, Ferhat, Ahmet ve Adem'den sonra yeni sporcularımız burada madalya aldı. Bu, sürdürülebilir bir yapı içerisine girdiğimizin bir göstergesi. Bizi mutlu eden tarafı bu" dedi.