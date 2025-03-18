Şampiyonluk kupası müzedeki yerini alıyor

KULÜP tarihinin 100. yılında ve 20 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe Voleybol Takımı bugün düzenlenecek olan törenle kupasını müzesine koyacak. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir ve Başantrenör Ataman Güneyligil ile oyuncuların katılımıyla saat 14.00'te Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe Müzesi'nde düzenlenecek törende, büyük bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılar basınla da bir araya gelecek. Basın toplantısının ardından şampiyonluk kupası törenle birlikte müzedeki yerini alacak.